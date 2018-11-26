Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga

Çaycuma
ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nebioğlu
beldesinde Ziya Ç. ve yeğeni Uğur Ç, aralarında miras meselesi bulunan Durmuş A. yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Durmuş A., sağ bacak baldır kısmından bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından Durmuş A, sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada olay yerinden kaçan şüphelileri, yakalamak için çalışma başlatıldı.
Nebioğlu,Çaycuma
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:12