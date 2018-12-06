06 Aralık 2018, 09:10
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Zonguldak'ta Bıçaklı Yaralama

Zonguldak

Kozlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Kozlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Sitesi Mahallesi'nde Birkan Y. ve Nuri Tolga Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Birkan Y, yanında bulunan bıçakla arkadaşı Nuri Tolga Ö'nün boğazını kesti.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Nuri Tolga Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada olay yerinden kaçan Birkan Y. ise polis ekiplerince, gözaltına alındı. Fatih,Kozlu
06 Aralık 2018 Perşembe 09:10