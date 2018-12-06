Zonguldak'ta Bıçaklı Yaralama

Kozlu
ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih
Sitesi Mahallesi'nde Birkan Y. ve Nuri Tolga Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Birkan Y, yanında bulunan bıçakla arkadaşı Nuri Tolga Ö'nün boğazını kesti.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Nuri Tolga Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Bu arada olay yerinden kaçan Birkan Y. ise polis ekiplerince, gözaltına alındı.
Fatih,Kozlu
06 Aralık 2018 Perşembe 09:10