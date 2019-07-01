Zonguldak'ta bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Zonguldak
'ta İş
yerlerine resim çizerek ve reklam tabelası yaparak geçimini sağlayan kişi, iş yerinde Ölü
bulundu.
Alınan bilgiye göre, Nizam Caddesi'nde bir iş hanında iş yeri bulunan Mustafa Endes'ten (72) haber
alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, ev olarak da kullanılan iş yerinde hareketsiz yatan Endes'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Endes'in cesedi, kesin Ölüm
nedeninin belirlenmesi için Zonguldak
Atatürk Devlet Hastanesi
Morgu'na kaldırıldı.