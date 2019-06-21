21.06.2019 14:22
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Zonguldak'ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı

Zonguldak

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlar köyünde bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.


ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlar köyünde bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.
Meteorolojiden kent genelinde sağanak yağmur ve ani sel baskınları uyarı yapılmasının ardından Ereğli ilçesine bağlı köylerde taşan dereler nedeniyle sel baskınları yaşanmaya başladı. İlçeye bağlı Bakırlar köyünde bir kişinin taşan dere nedeniyle sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine AFAD , jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri köye yönlendirildi.
AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör , ihbar üzerine ekiplerin yola çıktığını söyledi.

- Zonguldak
Kaynak: DHA
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