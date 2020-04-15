Zonguldak'ta bir mahallede karantina sona erdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Zonguldak'ın Devrek ilçesi Velibeyler köyü Merkez Mahallesi'nde uygulamaya son verildi.
15.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:04
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina süresi içerisinde koronavirüs belirtisi gösteren herhangi bir yeni vaka ortaya çıkmadığını belirterek, karantina kararında belirtilen 14 günlük sürenin dolmasıyla uygulamayı sona erdirdiklerini söyledi.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla Merkez Mahallesi'nde 31 Mart'ta karantina kararı alınmıştı.
Kaynak: AA