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Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek

Koronavirüs salgınında riskli şehirler arasında yer alan Zonguldak'ta vatandaşların yan yana yürümesi yasaklandı. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, yürürken birbirine 1,5 metreden yakın olan kişilere 3 bin 180 lira para cezası kesileceğini açıkladı.

14.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:33

Zonguldak 'ta il ve ilçe sınırlarında polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, birbirilerine 1,5 metreden yakın yürüyen kişilere 3 bin 180'er lira para cezası kesileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığının kararıyla il sınırları, Zonguldak Valiliğinin kararıyla da ilçe sınırlarında araç giriş ve çıkışlarında sınırlamalar getirilen Zonguldak'ta denetimler sürüyor.

MAZERETSİZ KİŞİLERİN GEÇİŞİNE MÜSAADE EDİLMİYOR

Polis ve jandarma ekipleri, oluşturulan kontrol noktalarında seyahat belgesi ve geçerli mazereti olmayan kişilerin kullandığı araçların geçişine izin vermiyor. Bugün sabah saatlerinde merkez ilçe ile Kozlu ilçe sınırında oluşturulan polis kontrol noktasında, uzun araç kuyrukları oluştu. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde, polis bazı araçların geçişine izin verirken bazılarının da geri gönderdiği görüldü.

1,5 METREDEN YAKIN YÜRÜYENLERE 3 BİN 180 LİRA CEZA

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumadan yürüyenlere 3 bin 180 lira para cezası keseceklerini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Turanlı, "Yarın elimize metreyi alacağız. 1,5 metrede iki kişi yan yana görürsek tutanağımızı tutup gereğini yapacağız. Sadece 3 bin 180 lira. Şehir merkezindeki kısıtlı olan cadde ve sokaklarımız normal zamanda bile ihtiyacımızı karşılamakta zorlanmakta iken bugünlerde sağlığımız için gerekli olan sosyal mesafe açısından daha da daralmıştır. Sosyal mesafe esaslarına uymak çabamıza dikkat etmeniz menfaatiniz icabıdır" paylaşımında bulundu.

Zonguldak’ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Jandarma, Polis, Güncel
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