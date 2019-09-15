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Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

ZONGULDAK'ta girdikleri denizde dalgalar açığa sürüklenince boğulma tehilkesi geçiren 2 kişi, Sahil Güvenlik'in zodyak botuyla kurtarıldı.

15.09.2019 20:13Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı
ZONGULDAK'ta girdikleri denizde dalgalar açığa sürüklenince boğulma tehilkesi geçiren 2 kişi, Sahil Güvenlik'in zodyak botuyla kurtarıldı.
Liman arkasında akşam saatlerinde kayalıklardan serinlemek için denize giren 2 kişi, dalgalar nedeniyle kıyıya çıkamadı. Denizde açığa sürüklenen 2 kişinin kıyıya ulaşamadığını görenler, durumu limanda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Zodyak botla denize açılan Sahil Güvenlik ekibi, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardı. Limana çıkarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Güncel

Kaynak: DHA

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