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Zonguldak'ta boksörün darbedilerek öldürülmesine ilişkin dava

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, amatör boksörün darbedilerek öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

12.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:02Zonguldak'ta boksörün darbedilerek öldürülmesine ilişkin dava
'ın Ereğli ilçesinde, amatör boksörün darbedilerek öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Birhan Durmuş, Savaş Akdağ ve taraf avukatları ile maktul Cüneyt 'ın yakınları katıldı.
Zonguldak Adli Tıp Şube Müdürlüğünce gönderilen Durmuş hakkındaki raporda, sanığın sağ el parmaklarında tarif edilen sıyrıkların, söz konusu muştayı sağ eline takıp kullanması sonucu meydana gelmesinin tıbben mümkün olduğu belirtildi.
Raporda, Seyhan'ın ölümünün, genel vücut travmasına bağlı parçalı yüz kemik kırıklarıyla, akciğer yağ embolisi ve kan yutulmasından ileri gelen asfiksinin ortak etkisi sonucu meydana gelmiş olduğu anlatılarak, "Söz konusu olayla ilgili ölümün yarım saatlik bir süreden fazla bir zaman içerisinde meydana gelmiş olabileceği ancak darp ile ölüm olayı arasında geçen sürenin tespitini sağlayacak yeterli bulgu ve belge bulunmadığından süre hususunda kesin bir kanaat bildirilemeyeceği" ifade edildi.
Maktulün ölümünün araç içindeyken mi yoksa araca konulmadan önce mi gerçekleştiği konusunda tıbbi yorum yapacak yeterli bulgu tarif edilmediği vurgulanan raporda, bu nedenle konunun adli soruşturmayla aydınlatılmasının uygun olduğu kaydedildi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına kararı vererek duruşmayı 13 Ocak 2020'ye erteledi.
Olay

Çiğdemli köyünde 29 Nisan'da yol kenarında park halindeki 67 TR 567 plakalı araçta bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden maden işçisi, durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, araçtaki amatör boksör Cüneyt Seyhan'ın (39) öldüğünü tespit etmişti.

Seyhan'ın vücudunda darp izlerine rastlanmasının ardından gözaltına alınan Birhan Durmuş (32) ve Savaş Akdağ (33) tutuklanmıştı.

Şüpheliler hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Zonguldak, Seyhan, Güncel

Kaynak: AA

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