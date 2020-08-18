Zonguldak'ta çapari ile palamut avı başladı

ZONGULDAK'ta 15 Ağustos itibariyle çapariyle av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, palamut avında umduğunu bulamadı.

15 Ağustos itibariyle çapariyle av yasağı sona erdi. Balıkçılar, sabah erken saatlerde denize açılarak palamut avına başladı. Av sezonu geçen yıla oranla daha düşük başladı. Balıkçılar, az sayıda tuttukları balıklarla limana döndü. 1 Eylül'de gırgır ağları ile başlayacak av sezonu öncesi, tekneleriyle denize açılan balıkçılar ilk 3 günde umduğunu bulamadı. Balıkçı tezgahlarında az sayıda olan palamut, tanesi 10 TL'den satışa sunuldu. Zonguldak Limanı'ndan denize açılan Mevlüt Tokyay (68), 3 saatte iki palamut avladı. 3 gündür ava çıkmasına rağmen az sayıda palamut avlayabildiğini söyleyen Mevlüt Tokyay(68), Palamut avına çıktık. İki tane avlayabildik. Denizler bitti. Artık eskisi gibi balık yok. Kısa bir süre kendini gösteriyor sonra kayboluyor. Bu yılda olacağını sanmıyorum dedi.

İstanbul'da yaşayan ve tatil için ailesini yanına gelen Ahmet Tokyay ise, Tatil için ailemin yanına geldim. Babamla denize açıldık. Birkaç fotoğraf çekerim dedim ama balık yoktu. 1 Eylül'de büyük teknelere av yasağı sona erecek. Cihazlarla avlandıkları için küçük teknelere balık kalmıyor. O süreye kadarda tutabilir miyiz diye açıldık ama şu ana kadar balık yok diye konuştu.