Zonguldak'ta Çekilen Güven Filminin Galası Yapıldı

Kaynak: İHA

Çekimleri Zonguldak'ta yapılan Güven filminin galası yapıldı. Sinemanın gerçek ortam izleyicilerini kaybettiği yönündeki soruları yanıtlayan ünlü sanatçı Bülent Çolak, "Bir gün gelecek, herkes yeniden sinemayı, sinema perdesinde izleyecek. Ben ona inanıyorum" dedi. Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen 'Güven' isimli sinema filmi Zonguldak'ta çekildi. Yapımcılığını Serkan Acar'ın, yönetmenliğini Sefa Öztürk Çolak'ın yaptığı film için iki yıl sonra gala gösterimi gerçekleştirildi. Filmde, Zonguldak'ın mekanları yer aldı. Başrollerini Bülent Çolak, Gözde Çığacı, Ahmet Kaynak ve Serkan Keskin'in paylaştığı Güven filminin gala gösterimi 67 Burda AVM'de gerçekleştirildi. Psikolojik gerilimin işlendiği filmin yapımcısı Serkan Acar, "2017'de filmin çekimlerine başladık. Mart ayında çektik. Yaklaşık 2 yıl sonra Zonguldak'ta bir gala ile yarın vizyona giriyor. O yüzden galayı Zonguldak'ta yapmak istedik. Şehri seviyoruz. İnsanların emeği yapıldı. O yüzden festivaller dışında Zonguldaklılar ile beraber izlemek istedik. Bize burada emek harcayan, yardımcı olan arkadaşlarla bir aradayız. Herkese teşekkür ederiz. Film Zonguldak'ta bir hafta boyunca kalacak. Ondan sonra da eğer talep devam ederse devam eder. Tüm Zonguldak halkını bu filmi görmeye davet ediyorum. Çünkü Zonguldak sadece maden değil madenin dışında başka insan hikayeleri var ama yine onunla bağlantılı olarak. Filmi görsünler, izlesinler" ifadelerine yer verdi."İNSANLAR ARTIK GÜVENLİĞİ SATIN ALIYOR" Filmin yönetmeni Sefa Öztürk ise gazetecilere film hakkında bilgiler aktardı. Çekimlerinin Zonguldak'ta yapıldığı filmi anlatan Öztürk, "Film güvenlik görevlisinin kendisiyle karısıyla olan ilişkisini anlatıyor. Teması güven üzerine olan bir film. Güvenlik çok önemli. Artık insanlar güvenliği satın alıyorlar. Güvenlikli evlerde, güvenlikli mekanlarda olmak istiyoruz. Burası aynı zamanda işçi kenti. Sosyal güvenliğini kaybetmiş bir işçi kenti. Filmin şehir içinde önemli bir teması olduğunu düşünüyorum. Gerisini seyirci izleyerek görsün." dedi."HERKES YENİDEN SİNEMAYI SİNEMA PERDESİNDE İZLEYECEK" Zonguldak'ın filmin atmosferine uygun olduğunu anlatan sanatçı Bülent Çolak, Zonguldak'ın işçi kenti olduğuna dikkat çekti. Sinema salonlarında gerçek ortamlı izleyicinin azaldığı yönündeki soruları yanıtlayan Bülent Çolak, "Burada çok güzel anılarımız geçti. Filmin atmosferine çok uygun bir yer Zonguldak. Aynı zamanda bir ailenin dramını anlatıyor özetlersek. Çok fazla bilgi veremiyoruz. Filmde sürprizli bir hikaye. Bir aşk üçgeni var. Aile dramı var içerisinde. Sonuçta bir işçi kenti var. Ama işçi kültürünün buraya yansıması şu anki durumlar. AVM'de güvenlik görevlisi olan hayatı gücenik olan bir Ali karakteri var. Özgüvensiz bir karakter. Onun başından geçenleri canlandırmaya çalışıyorum. Benim için zor bir rol oldu. Kolay bir rol değildi. Diğer roller de zordu. Yönetmenimiz ve senaristimiz olan Sefa'nın başarısı karakterleri çok objektif yazmasında ve Zonguldak'taki mekanlar filmin başrollerinden biri. Hiç bu kadar iyi bir şekilde mekanlar gösterildi mi emin değilim. 15 Mart itibariyle film vizyona giriyor. Filmi hep beraber sahiplenirsek harika olur. Fotoğraf sanatı icat oldu diye resim sanatı kan kaybetmedi. Hepsinin yeri farklı. Tiyatro tiyatroda izlenir. Sinema da sinemada izlenir. Tabi ki o televizyonlarımıza bir şeyler oluyor. Film izliyoruz eyvallah ama sinemayı desteklemekte yarar var. Bir gün gelecek, herkes yeniden sinemayı sinema perdesinde izleyecek. Ben ona inanıyorum." diye konuştu. Film 15 Mart 2019 tarihi itibariyle vizyona girecek.(İHA)