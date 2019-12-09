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Zonguldak'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

09.12.2019 00:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 01:08Zonguldak'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi
'ın ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bölüm Mahallesi'nde, İkram K.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Dumanları fark eden ev sakinleri, evden çıkarak itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen Zonguldak Belediyesi, Kilimli ve Çatalağzı belediyeleri itfaiye müdürlüğü ekipleri, alevleri yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından söndürdü.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Mahalle muhtarı Gündüz Cora, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin kısa sürede yangına müdahale etmeye çalıştığını belirterek, "Yangının yan taraftaki eve sıçramaması için uğraştık. Can kaybı yok. ekipleri başarılı bir şekilde çalıştı." dedi.

Zonguldak, İtfaiye, Kilimli, Güncel

Kaynak: AA

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