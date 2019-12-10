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Zonguldak'ta, Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

Zonguldak'ta vatandaşlar, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dışı uygulamaları protesto etti.

10.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:28Zonguldak'ta, Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi
'ta vatandaşlar, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dışı uygulamaları protesto etti.
Memur-Sen Zonguldak İl Temsilciliği öncülüğünde kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen grup, "Doğu Türkistan'daki zulmü kınıyoruz" yazılı pankart açtı.
Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, burada yaptığı açıklamada, küresel emperyalizmin insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü, küresel yoksulluk ve açlık büyürken, iç savaşlar ve insani krizlerin derinleştiğini söyledi.
Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşandığını ve ölen her 4 kişiden 3'ünün sivillerden oluştuğuna dikkati çeken Aşkar, şöyle konuştu:
"Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insan mülteci durumunda yaşıyor. Batı'da yükseltilen ırkçılık ve göçmen düşmanı politikalar göçmenlere sistematik saldırılarla hatta Yeni Zelanda'da olduğu gibi büyük katliamlarla sonuçlanıyor. Neredeyse 250 yıldır Doğu Türkistan'da bir millet kan ağlarken, bütün dünya kör, sağır, dilsiz bu hayasız alçakça zulmü seyretmektedir. Ne batıda ne de Türkiye'de işgal altındaki Türkistan'ın çığlığı bir türlü duyulmamaktadır. 28 toplama kampında tutulan bir milyondan fazla Uygur, ideolojik programlarla kültürel, dini ve etnik yönden asimile ediliyor."
Aşkar, "Dünyanın yaşadığı insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İnsanlığın zulümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasından geçtiğine inanıyoruz." dedi.
Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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