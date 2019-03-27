Zonguldak'ta Cinayet

Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde, iş arkadaşı tarafından tüfekle vurulduğu öne sürülen temizlik işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alaplı Belediyesinde görevli temizlik aracı sürücüsü Nazım A'ya, Kıl Burnu mevkisinde çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle iş arkadaşı İsmail Ç. pompalı tüfekle ateş etti.
Nazım A'nın yaralandığı olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Nazım A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçmaya çalışan İsmail Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Alaplı, Zonguldak, Güncel
Kaynak: AA