Zonguldak'ta, "Çöp Ev" Boşaltıldı

Zonguldak
'ta, içerisinde biriktirilen atıklarla "çöp ev" haline gelen konut, belediye ekiplerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri gönüllülerince boşaltılarak ilaçlandı.
Mithatpaşa Mahallesi İsmet Paşa
Sokak'ta ikamet eden ve sağlık sorunları olan bir kişinin evinden, kötü kokular yayılması nedeniyle vatandaşlar, durumu Zonguldak Belediyesi'nin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcilerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, evin içerisinde biriktirilen atıklarla "çöp ev" haline geldiğini tespit etti.
Evde oturun kadın ve çocuklarının geçici olarak yakınlarının yanına yerleştirilmesinin ardından belediye ekipleri ve gönüllüler, konut içerisindeki atıkları boşaltarak, ilaçlama yaptı.
Güncel
Kaynak: AA