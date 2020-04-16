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Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

16.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:48
Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan İskender U, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Zonguldak, Güncel
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