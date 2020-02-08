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Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı

Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştıZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu 7 metreyi aştı.

08.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:28
'ta dalgalar mendireği aştı
ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu 7 metreyi aştı.
Kentte sabah saatlerinde karla birlikte rüzgar etkili oldu. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi buldu. , zaman zaman mendireği aşıp, liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı

Zonguldak, Dalgalar, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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