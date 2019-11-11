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Zonguldak'ta deniz kenarına düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ta kamyonetin deniz kenarına düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

11.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:56Zonguldak'ta deniz kenarına düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
'ta kamyonetin deniz kenarına düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Uzunkum Caddesi'nde, Fikret K'nin (46) kullandığı 67 EZ 044 plakalı kamyonet, sahil yolu girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metreden deniz kenarına düştü.
Kazada yaralanan Fikret K, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
Sedyeye alınarak yaklaşık 20 metre taşınan sürücü, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen Fikret K'nin tedavisi devam ediyor.

Yeni Mahalle, Zonguldak, Kilimli, Güncel

Kaynak: AA

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