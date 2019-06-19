19.06.2019 17:00
Haberler» Güncel» Haber

Zonguldak'ta dere taştı; evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı

Zonguldak

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde, etkili olan yağmurun ardından taşan dere nedeniyle birçok evi su bastı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde, etkili olan yağmurun ardından taşan dere nedeniyle birçok evi su bastı. Evlerde mahsur kalan 12 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.
İlçeye bağlı bazı köylerde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Sarıkadı köyünden geçen dere, yağmurun ardından taştı. Derenin etrafından birçok ev sular altında kaldı. Sular nedeniyle 12 kişi evlerinde mahsur kaldı. Köylüler, jandarma ve Alaplı Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede köye ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven ve halatlarla kurtardı. İtifaye ekiplerinden alınan bilgiye göre mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Köylülerden Sezgin Kandemir, 1 saat içinde derenin taştığını anlatarak, "25 ev şu anda sular altında, mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Daha da insanlar var. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.


- Zonguldak
Kaynak: DHA
İtfaiye, Alaplı, Zonguldak, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:13 Keles HEM'den yıl sona sergisi
18:13 Fotoğraf//Pendik'te narkotik operasyonu yapıldı
18:13 Şanlıurfa'da terör operasyonu
18:12 Datça'da kıyı işgali İnsan Hakları Kurulu'na taşındı
18:12 DHA YURT BÜLTENİ-18
18:12 "Çay davetini bekliyorum, seçim günü de dahil"
18:12 Otomobilin motor bölümüne giren yılan uzun uğraş sonucu çıkarıldı