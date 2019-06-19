19.06.2019 17:29
Haberler» Güncel» Haber

Zonguldak'ta dere taştı; evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı (2)

Zonguldak

CAN KAYBI YOK, HAYVANLAR TELEF OLDUSarıkadı köyündeki sel nedeniyle evlerin yanı sıra köydeki ilkokul da sular altında kaldı.

CAN KAYBI YOK, HAYVANLAR TELEF OLDU
Sarıkadı köyündeki sel nedeniyle evlerin yanı sıra köydeki ilkokul da sular altında kaldı. Eğitim ve öğretimin olmamasının olası bir faciayı önlediği belirtildi. Alaplı Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan ve AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de köye giderek incelemelerde bulundu. AFAD Müdürü Güngör, köyde ekiplerin gerekli önlemleri aldığını ve köylülerin güvenli bölgeye taşındığını söyledi. Sel nedeniyle birçok büyükbaş ve küçükbaş hayvan da sulara kapılarak telef oldu.
İTFAİYE MÜDÜRÜ: 15 KİŞİ KURTARILDI
Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, dere taştığı ihbarının ardından jandarmayla birlikte kısa sürede köye ulaştıklarını anlatarak, "Sarıkadı köyünden gelen ihbar üzerine olay yerine geldik. Burada bulunan dere taşmış vaziyetteydi. Dere yatağına yakın 5 evde çocuklar, yaşlı birçok vatandaşımız mahsur kalmıştı. Vatandaşlarımız ve jandarmanın desteğiyle 15 kişiyi kurtardık ve güvenli yerlere tahliye ettik. Sağlık sorunları yok" dedi.


Kaynak: DHA
ahmet güngör, afad, alaplı, sel, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:02 Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (2)
18:02 Milli Eğitim Bakanı Selçuk Afyonkarahisar'da (2)
18:01 Son Dakika! Erdoğan: Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yaparız
18:01 Direksiyonda fenalaştı, otomobiliyle direğe çarpıp, takla attı
18:01 Köpeğine, sokak kedisini parçalattı
18:01 Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı
18:00 Pendik'te narkotik operasyonu yapıldı