Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
15.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:50
Zonguldak 'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elmacı köyü mevkisinde, Erol T'nin kullandığı 67 TY 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Hatice T. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kozlu Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Elmacı köyü mevkisinde, Erol T'nin kullandığı 67 TY 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Hatice T. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kozlu Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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