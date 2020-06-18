Zonguldak'ta drone ile uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta drone ile uyuşturucu operasyonuZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

18.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:58
Zonguldak'ta drone ile uyuşturucu operasyonu
ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon anı drone ile görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından yapılan operasyonda, K.B.(70), Ş.D.(22), S.U.(57), T.K.(22), B.K.(20), O.K.(16) ve B.Ç.(17) gözaltına alındı. Operasyonda, 106 kök kenevir, 68 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Operasyon anı ise drone ile havadan görüntülendi. Şüphelilerin evin terasında kenevir ektikleri drone kamerasına yansıdı. Savcılıktaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.B. ve Ş.D. tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Zonguldak’ta drone ile uyuşturucu operasyonu

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber

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