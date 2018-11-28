Zonguldak'ta Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Zonguldak
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, Zonguldak'ta eğitim seviyesini en üst seviyeye çıkartmanın mücadelesini verdiklerini söyledi.
Kapıcı, öğretmenevinde düzenlediği basın toplantısında, Zonguldak'ta 7 bin öğretmen, 100 bine yakında öğrenci, 461 kurum müdürü ve 700'den fazla kurumlarının olduğunu belirtti.
Okullara İŞKUR
'dan 461 personel yerleştirdiklerini anlatan Kapıcı, şöyle konuştu:
"Okullarımıza güvenlik görevlisi görevlendirdik. Sorunları en azami seviyeye indirmeye gayret ettik. Öğrencilerimizle ilgilenirken onları geleceğimizi emanet edebileceğimiz yavrularımız olarak görüyoruz ve bu nedenle eğitim her şeyden daha önemli. Zonguldak'ta eğitim seviyesini en üst seviyeye çıkartmanın mücadelesini veriyoruz. En önemli değerimiz öğretmenlerimiz. Eksikliğimiz var ama biz bu eksiklikleri gidermekle mükellefiz. Biz öğretmeni herkesin saldırdığı bir kişi haline getirirsek, öğretmeni sınıfta pasifleştirirsek, okul müdürünü okulda pasifleştirirsek eğitimi tesis edemeyiz."
İŞKUR,Zonguldak
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:11