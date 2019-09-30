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Zonguldak'ta eski eşini darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, boşandığı eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

30.09.2019 20:24Zonguldak'ta eski eşini darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, boşandığı eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvazlar köyünde ikamet eden S.P. (38), eski eşinin evine gelerek kendisini darbettiğini öne sürerek jandarmaya şikayette bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, R.Ş.A'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş.A, "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kadına yönelik şiddet" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

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