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Zonguldak'ta evde kalan vatandaşlara müzik ziyafeti

Zonguldak'ta bir araya gelen müzisyenler, mahalleleri dolaşarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan kent sakinlerine konser veriyor.

18.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:20
Zonguldak'ta evde kalan vatandaşlara müzik ziyafeti
Zonguldak 'ta bir araya gelen müzisyenler, mahalleleri dolaşarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan kent sakinlerine konser veriyor.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın teklifiyle sosyal medya üzerinden bir araya gelen müzisyenler, kentte Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından evlerinde kalan vatandaşların güzel zaman geçirmesini sağlamak amacıyla mahallelerde mini konserlerin verildiği etkinlik başlattı.
Bu kapsamda bir araya gelen müzisyenler, Belediyenin tahsis ettiği otobüsle mahallelere gidip şarkılar söylüyor, hayatı eve sığdıranlara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak şarkılara eşlik eden vatandaşlar, mini konserleri cep telefonlarıyla kaydediyor.

"Herkes çok memnun"
Müzisyen Tolga Eray, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 25 yıldır müzisyenlikle uğraştığını belirterek icra ettikleri sanatla insanlara moral vermek istediklerini söyledi.
Belediye Başkan Alan'ın teklifiyle birçok müzisyenin bir araya geldiğini anlatan Eray, "Evlerinde kalan vatandaşlarımıza moral olmasını, bizimle eğlenmelerini istedik. Yarım saat süren konserlerle mahallelerimize gitmeye çalışıyoruz. Herkes çok memnun. Bizimle ilgilenenlere teşekkür ediyorum, yarın da devam edeceğiz. Halkımız bizi beklesin, umarım eğlendiririz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ömer Selim Alan, Zonguldak, Güncel
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