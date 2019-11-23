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Zonguldak'ta fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 5 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

23.11.2019 22:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:42Zonguldak'ta fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 5 yaralı
'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) bulunan levha haddehanesindeki tavlama hattında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Patlamada Ergün Düzgün (50), Cabir Karadeniz (23), Berk Özdemir (24), Kenan Durhan (30) ve Olcay Türkoğlu (36) yaralandı.
Kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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