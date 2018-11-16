Zonguldak'ta Fetö'den 1 Kişi Tutuklandı

Zonguldak
'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 Kasım'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince düzenlenen operasyonda A.T. ile A.D. gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.T. ile A.D. sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilmişlerdi. Akşam saatlerinde Cumhuriyet savcısındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.T, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
Zonguldak