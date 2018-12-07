Zonguldak'ta Fetö'den 8 Şüpheli Adliyede

07 Aralık 2018 Cuma 11:03



07 Aralık 2018 Cuma 11:03

Zonguldak'ta FETÖ'den 8 şüpheli adliyedeZonguldak merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün Zonguldak merkezli İstanbul, Kocaeli, Edirne, Yozgat ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6'sı muvazzaf, 2'si Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen eski askeri öğrenci olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi.