Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan subay ve astsubay rütbesindeki tutuksuz 19 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 18 sanık ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, mahkeme başkanı ve yeni hakim üyenin izinli olması ve sanıkların son savunmalarını yapmaları için duruşma 24 Ekim'e ertelendi.

Bir önceki duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 4 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemiş, 16 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatini talep etmişti.

İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 82 sayfalık iddianamede, Karadeniz Bölge Komutanlığında görevliyken meslekten ihraç edilen, subay ve astsubay 19 askeri personel hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA