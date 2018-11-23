Zonguldak
'ta, FETÖ'nün TSK
yapılanmasında 11 şüpheli adliyede
ZONGULDAK, (DHA
) - ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10'u muvazzaf asker 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, TSK içerisinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan FETÖ üyeleri tespit edildi. Zonguldak, İstanbul
, Ankara
, Balıkesir
, Kırklareli
, Van
ve Malatya
'da düzenlenen operasyonda 10 muvazzaf asker ve KHK ile ihraç edilen 1 askeri öğrenci olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan E.K., O.İ., İ.Ç., S.Ö., Ş.Y., T.A., M.E., T.K., M.D., S.K. ve Y.U. adliyeye sevk edildi.