Zonguldak'ta Fetö Operasyonu; 3 Şüpheli Adliye Sevk Edildi

13 Kasım 2018 Salı 16:13



13 Kasım 2018 Salı 16:13

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından daha önce gözaltına alınan 3 şüpheli M.K., S.Y.,E.D., emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Öte yandan, FETÖ/ PDY soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan A.T., ve A.D., isimli şahıslar ekipler tarafından gözaltına alınırken İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Ereğli İlçesinde bulunan adreslerine baskın yapılarak evlerinde arama yapıldı. - ZONGULDAK