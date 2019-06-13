Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Zongludak'ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 7 ilde 8 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan operasyon kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ardışık arama yöntemleriyle askeri personel ve mahrem imamlara yönelik aralarında Eskişehir
, Elazığ
, Kütahya
, Muğla
, Amasya
ve Kırıkkale
'deki operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 3'ü aktif asker, 3'ü ihraç asker, 4'ü aralarında aktif görev yapan 2 öğretmen, 1 mühendis ve 1 ihraç öğretmen olmak üzere mahrem imam olduğu iddia edilen şüphelilerden 8'i gözaltına alındı. Firari iki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin sorguları sürüyor.
(İHA)
Kaynak: İHAZonguldak
, Güncel