13.06.2019 13:29
Haberler»3. Sayfa » Haber

Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltıZONGULDAK - Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 7 ilde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 7 ilde 8 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ardışık arama yöntemleriyle askeri personel ve mahrem imamlara yönelik aralarında Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale'deki operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
3'ü aktif asker, 3'ü ihraç asker, 4'ü aralarında aktif görev yapan 2 öğretmen, 1 mühendis ve 1 ihraç öğretmen olmak üzere mahrem imam olduğu iddia edilen şüphelilerden 8'i gözaltına alındı. Firari iki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Şüphelilerin sorguları sürüyor.Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
Kaynak: İHA
gözaltı, fetö, zonguldak, operasyon, 3. Sayfa

YORUMLAR