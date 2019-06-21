21.06.2019 23:36
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Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Zonguldak

Zonguldak merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Zonguldak merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan operasyon kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince 3 gün önce Zonguldak merkezli İstanbul , Konya , Karaman , Ankara ve Manisa 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında KHK ile ihraç edilen polis, öğretmen, doktor, kurum çalışanları, araştırma görevlileri ve özel sektör çalışanlarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alınarak Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne getirilmişlerdi. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişlerdi.

Akşam saatlerinde 12 şüpheliden 4'ü nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak , 3. Sayfa

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