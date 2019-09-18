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Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi imam gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını yakmaya çalıştığı iddia edilen imam gözaltına alındı.

18.09.2019 18:10Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi imam gözaltına alındı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını yakmaya çalıştığı iddia edilen imam gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçede görev yapan imam M.Ç'nin, örgüt elebaşı Gülen'in kitapları ile FETÖ iltisaklı yayın kuruluşlarının dergi ve broşürlerini cami bahçesinde yakmaya çalıştığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cami bahçesinde yapılan incelemede, bazı bölümleri yanmış Gülen'e ait kitaplar ile dergi ve broşürlerin kalıntıları ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ç, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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