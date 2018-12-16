Zonguldak'ta Fuhuş Operasyonu

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 kadın ile fuhşa aracılık eden 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi
'nde bulunan evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Evi takibe alan polis, içeriden çıkan 3 erkeğin ifadesini aldı. Evde para karşılığı iki kadının fuhuş yaptığını söylemeleri üzerine, eve baskın yapıldı. Evde bulunan F.M. (28) ve B.T. (26) adlı iki kadın gözaltına alındı. Polis
, kadınların verdiği ifade doğrultusunda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen Ö.B. (39) adlı erkeği de başka bir evde gözaltına aldı. 2 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ö.B.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - Zonguldak
Zonguldak
16 Aralık 2018 Pazar 12:04