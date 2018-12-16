16 Aralık 2018, 10:46
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Şüpheli Evden Çıkan 3 Kişi, Fuhuş Rezaletini Ortaya Çıkardı

Zonguldak'ta bir adreste fuhuş yapıldığı ihbarını alan ekipler, evden çıkan 3 kişiyi takibe aldı. Yapılan incelemenin ardından düzenlenen baskında, 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta bir ikamette fuhuş yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ev takibe alındı. İkamette iki kadının para karşılığında fuhuş yaptığı bilgisi alınarak adrese baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

EKİPLER FUHUŞ ŞÜPHESİ ÜZERİNE EVİ TAKİBE ALDI

Kent merkezinde fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında İncivez Mahallesi ve çevresinde yapılan araştırmalarda İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bulunan bir ikamette fuhuş yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ev takibe alındı.

ADRESE BASKIN YAPILDI

Adresten çıkan H.K. (26), Ç.P. (37) ve A.A.K. (20) incelendi. İkamette iki kadının para karşılığında fuhuş yaptığı bilgisi alınarak adrese baskın düzenlendi.

FUHUŞ YAPAN VE ARACILIK EDEN 3 KİŞİ YAKALANDI

İkamette para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen F.M.(28) ile B.T.(26) isimli kadınlar yakalandı. Fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen Ö.B.(39) ise farklı bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Ö.B.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Zonguldak
16 Aralık 2018 Pazar 10:46



YORUMLAR (5)
26 Eylül 2004te Mecliste kabul edilen yasayla zina suç kapsamından çıkarılmıştır ...
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ALEX FE YETER: kanahatlar kanunda 300 tl ceza alcak o kadar zaten bu parayi 10 dk da kazaniolar Cezalar agirlastirilmali
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KURTKAPAN: Cezası ne acaba bunun sınır dışı mı vatandaşlıktan Men mi ne ki
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VATANDAŞ: Anneler babalar kızlarımıza namus kavramını öğretelim bu kadınlar normal bizim gibi insanların evlerinden çıkıyor kızlarımızı açık giydirmeyelim böyle böyle meyil kazanıyorlar komşumuzun kızı da böyleydi aile iyi ama uzaktaki okula yolladılar açık giyiyor mini etek bu yollara düşmüş namus edep öğretelim kızın kalbini kirmayalim diye müsaade ediyorsunuz açık giyinmesine namus gidiyor namus 100 yıl önce sütçü imam Fransız askerini neden öldürmüştü şimdi kadınlar isteyerek göbeği açık bunlara dikkat edelim
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TUNÇ06: İKİSİ KADIN DİYORSUNU ALTI KADIN VAR NE İŞ SALLLAMA HABER GALİBA..BU İŞ ARTIK HER İLDE YAPILIYOR BİLMEYENMİ VAR İŞVARDI BUNLARMI ÇALIŞMIYOR? KAMU HİZMETİ BENCE ..
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