Şüpheli Evden Çıkan 3 Kişi, Fuhuş Rezaletini Ortaya Çıkardı

Zonguldak'ta bir ikamette fuhuş yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ev takibe alındı. İkamette iki kadının para karşılığında fuhuş yaptığı bilgisi alınarak adrese baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

EKİPLER FUHUŞ ŞÜPHESİ ÜZERİNE EVİ TAKİBE ALDI

Kent merkezinde fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında İncivez Mahallesi ve çevresinde yapılan araştırmalarda İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bulunan bir ikamette fuhuş yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ev takibe alındı.

ADRESE BASKIN YAPILDI

Adresten çıkan H.K. (26), Ç.P. (37) ve A.A.K. (20) incelendi. İkamette iki kadının para karşılığında fuhuş yaptığı bilgisi alınarak adrese baskın düzenlendi.

FUHUŞ YAPAN VE ARACILIK EDEN 3 KİŞİ YAKALANDI

İkamette para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen F.M.(28) ile B.T.(26) isimli kadınlar yakalandı. Fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen Ö.B.(39) ise farklı bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Ö.B.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.