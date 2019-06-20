20.06.2019 07:08
Haberler» Güncel» Haber

Zonguldak'ta gece sağanak etkili oldu

Zonguldak'ta gece sağanak etkili olduZONGULDAK'ta gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Zonguldak'ta gece sağanak etkili oldu
ZONGULDAK'ta gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.
Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Milli Egemenlik Caddesi'nde oluşan su birikintileri nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.Zonguldak'ta gece sağanak etkili oldu
Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel

Son Dakika Haberleri
07:20 THY'nin İstanbul-New York aktarmasız uçuşunun 25. yılı
07:19 Zonguldak'ta gece sağanak etkili oldu
07:18 Fatih'te gecekondu alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı
07:09 Fatih'te gecekondu alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı
07:08 Zonguldak'ta gece sağanak etkili oldu
07:04 FATİH'TE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
06:50 "Aylık 5 bin lira bana yetmez" diyen yankesici tutuklandı - ANKARA