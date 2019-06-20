20.06.2019 07:48
Haberler» Güncel» Haber

Zonguldak'ta gece yağmur etkili oldu

Zonguldak

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.
Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur ve yoldaki su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Milli Egemenlik Caddesi'nde trafik bir süre tek şeritten verildi. Arızalanan bazı araçlar, yollarda kaldı.


- Zonguldak
Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:03 İSTANBUL- JANDARMANIN OPERASYONUNDA 650 KG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
09:02 İstanbul Valiliğinden, Meral Akşener'e yönelik "yasaklama" iddialarına açıklama
09:01 BEYOĞLU'NDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN KADINI İTFAİYE KURTARDI
09:01 Gezici: "İstanbul Merkez Bankası'ndan Daha Önemli"
09:01 Trakya'da buğday hasadı başladı
09:00 Fatih'te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı
09:00 Jandarma operasyonunda 650 kilo uyuşturucu ele geçirildi