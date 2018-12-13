Zonguldak'ta heyelan nedeniyle 11 ev boşaltıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:36



13 Aralık 2018 Perşembe 15:36

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle 11 ev boşaltıldıZonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle riskli bulunan 11 ev boşaltıldı. Riskli evlerde yaşayanlar yakınlarının evlerine taşınırken, Zonguldak Valiliği mağdur ailelere kira yardımı yapılacağını bildirdi.Kentte, 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle Çaydamar Mahallesi İnci Sokak'ta sabaha karşı heyelan meydana geldi. Araç yolu bulunmayan ve merdivenle ulaşılabilen sokakta kayan toprak nedeniyle çevredeki evlerde hasar oluştu. Zonguldak Valiliği, belediye ve AFAD yetkilileri sokakta incelemelerde bulundu. Heyelan nedeniyle riskli bulunan 11 evin boşaltılması kararı verildi. Ev sahipleri de evlerindeki eşyaları yakınlarının evlerine taşıdı.AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, heyelan nedeniyle riskli durumda olan 11 ev için boşaltma kararı verildiğini söyleyerek, Yağan aşırı yağmur sonucunda Çaydamar Mahallesi'nde bulunan 11 konutun meydana gelen heyelandan ötürü acilen boşaltılma çalışmaları yapılmaktadır. Boşaltılan konutlarda oturan vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacaktır. dedi.Zonguldak Valiliği de heyelanla ilgili yazılı basın açıklaması yaparak, mağdur ailelere kira yardımı yapılacağını bildirdi.Çaydamar Mahallesi Muhtarı Engin Zaman ise dün akşam yağan yağmur ve kar nedeniyle heyelanın meydana geldiğini ve ekiplerin yaptığı incelemenin ardından ailelerin evlerini boşaltmaya başladığını söyledi.