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Zonguldak'ta heyelan sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde heyelan nedeniyle tedbir amaçlı 3 evin boşaltılmasının ardından hasar tespit çalışması yapılıyor.

09.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:07
'ın ilçesinde heyelan nedeniyle tedbir amaçlı 3 evin boşaltılmasının ardından hasar tespit çalışması yapılıyor.
İlçede dün Bölüm Mahallesi Hasanaoğlu Sokak'ta etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelan sonrası Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkilileri de bölgeye gelerek, vatandaşlardan bilgi aldı.
Vatandaşların sorunlarını dinleyen yetkililer, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Mahalle sakini Yasin Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana heyelan bölgesinde beklediklerini belirterek, "AFAD şu an incelemelerde bulundu. Yapabilecek bir şey yok ama tedbir anlamında burada olmak istedik. Hala buradayız." diye konuştu
İlçede dün etkili olan sağanağın ardından Bölüm Mahallesi Hasanaoğlu Sokak'ta heyelan meydana gelmiş, çökme sonucu mahalle yolu ulaşıma kapanmıştı.
Mahalleye ulaşım ara sokaklardan sağlanırken, AFAD ekiplerince heyelan bölgesinde inceleme yapılmış, tehlike arz ettiği belirlenen 3 ev boşaltılmıştı.
Zonguldak'ta heyelan sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı

Zonguldak, Kilimli, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


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