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Zonguldak'ta heyelan sonrası mezarlar zarar gördü

Zonguldak'ta heyelan sonrası mezarlar zarar gördüZONGULDAK - Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli yağış sonrası Karafatma Mezarlığı'nda toprak kayması meydana gelirken, yaklaşık 20 mezar zarar gördü.

22.08.2019 18:16
Zonguldak'ta heyelan sonrası mezarlar zarar gördü
Zonguldak'ta heyelan sonrası mezarlar zarar gördü
ZONGULDAK - Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli yağış sonrası Karafatma Mezarlığı'nda toprak kayması meydana gelirken, yaklaşık 20 mezar zarar gördü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Batı Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısının ardından etkili olan yağış sonrası Merkez ilçeye bağlı Birlik Mahallesi Karafatma Sokak'taki mezarlıkta meydana gelen toprak kaymasında yamaçta bulunan yaklaşık 20 mezar zarar gördü.
Birlik Mahallesi Muhtarı Erdoğan Sivri, toprak kaymasının dün aşırı yağışların ardından meydana geldiğini belirterek, "Dün akşam yağan yoğun yağmurlardan dolayı mahallemizin çoğu sokağında heyelan meydana gelmiştir. Mezarlığımız gördüğünüz gibi çöktü. Burası birlik mahallemizin tek mezarlığı burada 15-20 tane mezarımız zarar gördü ama çoğu yerleri de çatladı. Toprak biraz kayma yaptı ama burada bazı sorunlar yaşıyoruz. Mahallemizin mezarlığı olduğu için bütün insanlarımız cenazelerini buraya defnediyoruz. Asrı mezarlığına ve diğer mezarlığa buradan pek giden kişimiz yok. Gitsekte belediyemiz o konuda yardımcı oluyor ama bizim önemli olan bu mezarlığımız. Sayın başkanımız bize elinden gelen yardımları yapar. Bizde inşallah bu işleri hallederiz" ifadelerini kullandı.
Annesinin mezarının kaydığını duyunca İstanbul'dan kalkıp geldiği söyleyen İbrahim Demirbağ, "Mezarları görüyorsunuz. Mezarların hepsi açılmış. Ben bu olayı duydum İstanbul'dan kalkıp geldim. Benim mezarım o arada mezar kaymış. En azından 4 veya 5 tane mezar kaymış ve aşağıya kadar inmiş" dedi.
Zonguldak'ta heyelan sonrası mezarlar zarar gördü

Karadeniz Bölgesi, Zonguldak, Genel

Kaynak: İHA

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