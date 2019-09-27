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Zonguldak'ta hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ta hırsızlık anı güvenlik kamerasındaZonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde iş makinesiyle kepçe motoru ve kepçe jantını çalan kişiler güvenlik kamerasına yansıdı.

27.09.2019 10:36
Zonguldak'ta hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde iş makinesiyle kepçe motoru ve kepçe jantını çalan kişiler güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, geçen pazartesi Kadıoğlu Mahallesi'nde bulunan madencilik firmasında meydana geldi. Kamyonetle iş yeri önüne gelen şüpheliler, çalıştırdıkları iş makinesiyle yerde duran kepçe motoru ve kepçe jantını kamyonete yükledi. Ardından olay yerinden ayrılan şüpheliler kamyonetle birlikte kaçtı. Jandarma ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili H.M., F.K. ve Y.Ö. gözaltına alındı. Olayın diğer şüphelisi B.Ç.'nin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Zonguldak'ta hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Bakacakkadı, Zonguldak, Gökçebey, Güncel

Kaynak: DHA

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