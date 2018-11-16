Zonguldak'ta Hırsızlık İddiası

16 Kasım 2018 Cuma 13:53



16 Kasım 2018 Cuma 13:53

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir sitede 3 kadının hırsızlık yaptığı öne sürüldü.Alınan bilgiye göre, Pehlivanlar Mahallesi'nde Nehir Kent Sitesi'nde ikamet eden, S.B, A.Ç. ve R.Y, evlerine hırsız girdiğini fark etmelerinin ardından durumu polise bildirdi.Ekipler, yaptıkları incelemede S.B'nin ziynet eşyalarını çalındığını belirlemesinin ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.Güvenlik kameralarından tespit edilen 3 kadının yakalanması için ekipler çalışma başlattı.Bu arada şüphelilerin evlerin kapılarını kredi kartı ile açtıkları öğrenildi.