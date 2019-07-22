Zonguldak'ta hırsızlık iddiası

Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesindeki bir belde belediye başkanına ait akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nebioğlu Beldesi Belediye Başkanı Ertan Aydoğan'a ait akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
Ekiplerce yapılan incelemede kişi veya kişilerce iş yerine ait güvenlik kamerasının yanı sıra piyasa değeri yaklaşık 8 bin lira olan tütün ürünleri ile kasada bulunan bin liranın çalındığı belirlendi.
Bu arada hırsız veya hırsızların yaklaşık 10 metre uzunluğunda merdiven dayayarak iş yerinin arka penceresinden girdikleri tespit edildi.
Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hırsızlık olayı gerçekleştirildiğinde şehir dışında olduğunu belirterek, "Beni telefonla bilgilendirdiler. Jandarma olayla ilgili gerekli incelemeleri yaptı. Bu hırsızlık olayının bir an önce çözümlenmesini istiyorum." dedi.