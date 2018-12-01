Zonguldak'ta Hırsızlık Şüphelilerine Operasyon

Zonguldak
'ta, 23 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 8 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.
Ekipler, yaklaşık 2 ay süren incelemelerde, hırsızlık olaylarını E.Ç (34), B.D (27) ve Ş.K'den (39) oluşan suç örgütünün gerçekleştiğini belirledi.
Şüphelilerin ikametleriyle hırsızlık mallarını sattıkları iş yerlerinden oluşan 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, toplam değeri yaklaşık 100 bin lira olan 7 tüfek, bir tabanca, 6 televizyon ile inşaat malzemeleri, ev eşyası ve elektronik cihazlar ele geçirildi.
Operasyonda, şüphelilerden B.D ile iş yeri sahibi 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ç'nin daha önce gözaltına alınarak tutuklandığı, Ş.K'nin ise firari olduğu bildirildi.
Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi 7 kişi hakkında, "Suç eşyasını satın almak, kabul etmek" suçundan işlem yapıldığı ve bu kişilerin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, B.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Ayrıca, adreslerdeki aramalarda ele geçirilen eşyaların sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Zonguldak
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:34