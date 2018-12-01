Zonguldak'ta "Huzur İlçe" Uygulaması

Zonguldak
'ın Devrek
ve Çaycuma
ilçelerinde, düzenlenen "Huzur
ilçe" uygulaması kapsamında, kumar oynayan 4 kişiye idari para cezası uygulanırken, tehdit suçundan aran 1 ile hakkında 3 ayrı suçtan aranması bulunan 1 şüpheli ve konsomatris olarak çalışan Ukrayna
uyruklu 1 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Çaycuma ve Devrek ilçelerinde bulunan eğlence mekanlarının denetimine yönelik "Huzur ilçe" uygulaması yapıldı.
Uygulamada 10 umuma açık eğlence yeri denetlendiği ve 112 kişinin incelemesinin yapıldığı bildirildi.
Ekiplerce yapılan uygulama kapsamında, lokal faaliyeti yürüten bir iş yerinde kumar oynayan 4 şahsa bin 36 lira idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibine "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçu"ndan adli işlem yapılmış, kumar parası ve oyun gereçlerine el konulmuştur.
Lokal faaliyeti yürüten bir iş yerinden "Tehdit" suçundan aranan 1, eğlence faaliyeti yürüten bir iş yerinde ise "Silahlı tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal ve hakaret" olmak üzere 3 ayrı suçtan toplam kesinleşmiş 5 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan 1 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca ekiplerce, 3 iş yerine konsomatris bayan çalıştırmak, kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmek, sigorta kaydı yapmadan işçi çalıştırmak, kapanış saatlerine uymamak gibi mevzuata aykırı fiiller nedeniyle 1 iş yerine ruhsatsız olarak faaliyet yürütmesi sebebiyle belediyeye gönderilmek üzere tutanak tanzim edildi.
Bu arada bir iş yerinde ise konsomatris olarak çalışan Ukrayna uyruklu kadının vize süresinin dolduğu tespit edildiği ve sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altına alındığı öğrenildi.
Huzur,Zonguldak
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:53