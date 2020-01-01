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Zonguldak'ta ihracat 2018 Kasım ayına göre yüzde 53 azaldı

TÜİK Kasım 2019 dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

01.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:07 Zonguldak'ta ihracat 2018 Kasım ayına göre yüzde 53 azaldı
TÜİK Kasım 2019 dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de ihracat 2019 yılı Kasım ayında 2018 yılının aynı ayına göre %0,1 artarak 15,5 milyar dolar, ithalat yüzde 9,7 artarak 17,7 milyar dolar olarak gerçekleşti, 3

'ta ihracat 2019 yılı Kasım ayında 2018 yılının aynı ayına göre %53,9 azalarak 24,4 milyon dolar, ithalat %33,3 azalarak 73,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Karabük'te ihracat 2019 yılı Kasım ayında 2018 yılının aynı ayına göre %46 azalarak 24,2 milyon dolar, ithalat %29,2 artarak 71,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bartın'da ihracat 2019 yılı Kasım ayında 2018 yılının aynı ayına göre %38,3 azalarak 2 milyon dolar, ithalat %88,8 azalarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. - ZONGULDAK

Türkiye İstatistik Kurumu, Zonguldak, İhracat, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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