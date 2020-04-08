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Zonguldak'ta iki hasta alkışlarla taburcu edildi

Zonguldak'ta iki hasta alkışlarla taburcu edildiZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde koronavirüs tedavisi gören iki erkek hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

08.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:31
Zonguldak 'ta iki hasta alkışlarla taburcu edildi
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde koronavirüs tedavisi gören iki erkek hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.
Alaplı Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan iki erkek hasta, tedavi altına alındı. Bir süredir tedavileri devam eden hastaların yeni test sonuçları negatif çıktı. İki hasta, sağlık kontrollerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Sağlık çalışanları, iki hastayı alkışlarla hastaneden uğurladı. Zonguldak’ta iki hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Alaplı, Güncel

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Zonguldak'ta iki hasta alkışlarla taburcu edildi
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