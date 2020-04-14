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Zonguldak'ta iki hasta alkışlarla taburcu edildi

Zonguldak'ta iki hasta alkışlarla taburcu edildiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, koronavirüs tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen iki hasta, sağlık personeli tarafından alkışlarla uğurlandı.

14.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:17
Zonguldak 'ta iki hasta alkışlarla taburcu edildi
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, koronavirüs tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen iki hasta, sağlık personeli tarafından alkışlarla uğurlandı.
Yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle özel hastaneye kaldırılan Hasan Bardakçı (37) ve İrfan Keskin 'in (45) koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede 10 gündür tedavi gören Bardakçı ve 9 gündür tedavi gören Keskin, yapılan son testleri negatif çıkması üzerine taburcu edildi. Bardakçı ve Keskin, sağlık personelinin alkışlarıyla hastaneden uğurlandı. İki hasta evde 14 gün karantinada kaldıktan sonra normal yaşantılarına dönebilecek.
İrfan Keskin, hastalığı hafif geçirdiğini söyleyerek tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen sağlık personeline teşekkür etti. Zonguldak’ta iki hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Keskin, Güncel
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