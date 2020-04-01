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Zonguldak'ta iki kazada 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ta iki kazada 4 kişi yaralandıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

01.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:35
Zonguldak 'ta iki kazada 4 kişi yaralandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.
Saat 11.00 sıralarında Kepez Mahallesi'nde meydan gelen kazada, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli hemşire Çiğdem Bahadır(27) yönetimindeki 67 UA 061 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak mobese direğine çarptı. Kazada yaralanan Çiğdem Bahadır, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saat 11.00 sıralarında, Yeşiltepe Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana gelen kazada ise Ereğli Belediyesi'ne ait Sefa Azman idaresindeki 67 LA 521 plakalı vidanjör, yanından geçen TIR'a çarparak devrildi. Kazada, Sefa Azman ile birlikte aynı araçta bulunan işçiler Mehmet Bayram ve Akın Özaydın yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Zonguldak’ta iki kazada 4 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Kepez, Güncel

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Zonguldak'ta iki kazada 4 kişi yaralandı
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